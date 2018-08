Campionati in Europa: Serbia, Stella Rossa sempre avanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua tutto a scorrere più o meno secondo programma nella SuperLiga serba. Dopo la 7^ giornata, infatti, c'è ancora la Stella Rossa che viaggia a punteggio pieno dopo l'ennesimo successo, che vale anche un po' di più dato che arriva contro una compagine di alta classifica come il Cukaricki, ed è in testa da sola nonostante la partita ancora da recuperare. Alle sue spalle paga altro distacco il pur convincente Radnicki Nis, fermato dal roboante pareggio impostogli dal Napredak Krusevac tra le mura amiche. Dietro ancora bene il Partizan Belgrado, che vince in rimonta sul campo del Macva Sabac e continua a tenersi non troppo lontano dalla rivale cittadina, dato che anche i Crno-Beli hanno un incontro ancora da dover recuperare. Si sta riprendendo anche il Vojvodina: i bianco-rossi vincono il derby di Novi Sad contro il Proleter e si portano nella parte sinistra della classifica. In coda da segnalare i primi punti, e la prima vittoria, della Dinamo Vranje che batte lo Zemun, sua rivale nella corsa contro la retrocessione. Di seguito risultati e classifica dopo il settimo turno:

Proleter Novi Sad - Vojvodina 0-1

Radnicki Nis - Napredak Krusevac 3-3

Rad - Mladost Lucani 1-1

Backa - Radnik Surdulica 1-0

Stella Rossa - Cukaricki 2-1

Macva Sabac - Partizan 1-3

Vozdovac - Spartak Subotica 0-0

Dinamo Vranje - Zemun 1-0

Classifica: Stella Rossa* 15, Radnicki Nis 13; Mladost Lucani 12; Cukaricki 11; Partizan* 10; Vojvodina 9; Backa 8; Proleter Novi Sad, Vozdovac, Rad* e Macva Sabac 7; Napredak Krusevac* e Radnik Surdulica 6; Spartak Subotica 4; Dinamo Vranje 3; Zemun 2.