Campionato, Europa e Friedkin: il futuro della Roma si decide a febbraio

Ci sono momenti all’interno di una stagione che valgono più di altri. Per la Roma è arrivato uno di quelli. Febbraio traccerà la rotta non solo dell’anno, ma del prossimo futuro. Il Friedkin Group, infatti, è nella Capitale con l’obiettivo di tornare in America con solo il closing da effettuare per mettere la parola fine all’era Pallotta. Di pari passo la squadra giallorossa dovrà riprendere il cammino in campionato bruscamente interrotto sabato sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

CALENDARIO - Le prossime tre settimane vedranno la Roma affrontare nell’ordine: Bologna, Atalanta, Gent, Lecce e ancora la squadra belga. Gli obiettivi, dunque, diventano due: mantenere invariato il distacco con i bergamaschi o addirittura ridurlo se possibile già il 15 febbraio quando i giallorossi andranno in casa proprio dei nerazzurri. L’altro target dichiarato è il passaggio del turno in Europa League e continuare il più possibile il cammino europeo che rappresenta anche un piano B per centrare la Champions League qualora non dovesse arrivare direttamente dal campionato.

PROPRIETA’ - I dirigenti della Roma poi non vogliono prendere in considerazione l’idea di non rientrare tra le prime quattro a fine stagione nonostante Fienga in questi giorni abbia presentato un piano a Friedkin con e senza gli introiti dalla massima competizione europea. Da lunedì, infatti, gli advisor del gruppo del magnate texano sono nella Capitale. A portare avanti la trattativa è Marc Watts in persona (presidente del gruppo). Dan Friedkin e il figlio Ryan, per ora, restano defilati. La volontà è tornare venerdì in America con la due diligence chiusa e la bozza di pre-accordo da firmare. Il closing si farà negli Stati Uniti e dovrebbe arrivare entro la fine del mese. La nuova proprietà spinge per non arrivare alle idi di marzo, troppe volte fatali nella storia della Roma e di Roma.