Campione o promessa mancata? Le montagne russe di Ocampos, in attesa della consacrazione

Tanti calciatori sudamericani sono accomunati da un destino che spesso non lascia loro scampo. Quando gli addetti ai lavori ti marchiano con l'etichetta del predestinato, non hai molta scelta: volare in Europa per dimostrare di valere quegli elogi è l'unica strada da percorrere. È successo a tanti, nei decenni passati, e a questa regola non è sfuggito neppure uno degli ultimi che, in ordine cronologico, sembrava possedere le stimmate del fuoriclasse: Lucas Ocampos, ovvero El Mole che nove anni fa aveva fatto innamorare i tifosi del River Plate.

Dalla B argentina alla Ligue 1 - Nel 2011 la squadra di Almeyda, Lamela e Pezzella era retrocessa per la prima volta nella sua storia. Per tornare nella massima serie, l'ex centrocampista della Lazio - passato nel frattempo dal campo alla panchina - si era affidato alla coppia Cavenaghi-Trezeguet, facendo esordire un 17enne nato in provincia di Buenos Aires che aveva definito "il futuro del calcio argentino". Ocampos, da allora, ne ha fatta di strada, ma non ha mai rispettato pienamente queste attese. Dopo la promozione con il River è volato in Europa, ottenendo il salto di categoria anche con il Monaco, che lo aveva prelevato per 13 milioni. Nel Principato, l'esterno offensivo trascorse due anni e mezzo caratterizzati da alti e bassi; il prezzo calò e alla fine fu il Marsiglia di Bielsa ad acquistarlo per poco più di 7 milioni. Con El Loco, però, il rapporto fu piuttosto burrascoso e le possibilità di mettersi in mostra sono poche.

Italia, toccata e fuga - La carriera di Ocampos, a quel punto, era già a un bivio cruciale. Il giocatore scelse l'Italia per rimettersi in carreggiata e passò al Genoa, dove in poco tempo riuscì a ritrovare voglia e convinzione, tanto da convincere il Milan a investire su di lui a gennaio. I rossoneri lo presero in prestito, ma San Siro schiacciò ben presto il ragazzo, incapace di reggere la pressione in un ambiente ostile e ancora legato ai fasti del passato. È l'anno del passaggio di consegne da Berlusconi a Li Yonghong e la nuova proprietà decise di non confermarlo per la stagione successiva. Così, non restava che tornare a Marsiglia.

Garcia e la rinascita - È l'estate 2017: Ocampos ha 23 anni e probabilmente non immagina che la svolta tanto attesa stia per arrivare, grazie soprattutto al grande lavoro di Rudi Garcia. L'ex tecnico della Roma lo rende centrale nel suo progetto tattico: una squadra tutta fantasia, con Payet e Thauvin sulla trequarti a creare scompiglio nelle difese avversarie. I risultati sono straordinari: 16 gol, Marsiglia in finale di Europa League (persa con l'Atletico) e una fiducia ritrovata. Segna di destro, di sinistro e di testa, mostrando doti da finalizzatore notevoli nonostante sia stato impiegato prevalentemente sulle corsie esterne. L'anno successivo, però, qualcosa si rompe nei meccanismi della squadra e Garcia viene esonerato. Ocampos capisce che è il momento di lasciare definitivamente la Francia e parte nuovamente, stavolta in direzione Siviglia. Il resto è storia recente. Monchi, che se ne era innamorato durante una sfida tra Roma e Milan, lo carica di responsabilità, che stavolta non lo spaventano. In Andalusia Ocampos diventa la stella della formazione di Lopetegui, trascinata ieri al successo nel derby contro il Betis. Tredici gol stagionali, di cui otto nel 2020. L'Annus horribilis può essere quello della definitiva consacrazione di El Mole, che oggi vale più di 50 milioni.