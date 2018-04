Campioni e gregari, il mix vincente della Lazio di Inzaghi

© foto di www.imagephotoagency.it

Le reti di Immobile, l'eleganza di Luis Alberto, la forza di De Vrij, gli strappi di Felipe Anderson e la classe di Milinkovic-Savic. Sono senza dubbio loro i giocatori più importanti e rappresentativi della Lazio: grazie alla loro qualità e alla loro personalità, la squadra di Inzaghi ha ottenuto risultati straordinari negli ultimi due anni. Una Supercoppa Italiana, una finale di Coppa Italia e una presenza costante nelle zone alte della classifica, a cui si aggiungerà, molto probabilmente, una semifinale di Europa League dopo il 4-2 rifilato al Salisburgo nel match di andata dei quarti: un traguardo prestigioso in un momento difficile per il calcio italiano. Il merito è senza dubbio delle prime donne, ma il singolo senza il gruppo non riesce a rendere come dovrebbe e lo sa bene il tecnico biancoceleste, che ha sottolineato la grande reazione, compatta, avuta dai suoi ragazzi dopo un finale di primo tempo molto teso.

Fondamentale, in questo senso, è stato l'apporto di due elementi di grande esperienza e carisma, i migliori in campo nel match di ieri sera: Senad Lulic, il capitano e autore del primo gol, ha disputato probabilmente la sua miglior partita stagionale; Lucas Leiva, invece, aggiunge un'altra gemma alla propria collezione. Le prestazioni brillanti dell'ex centrocampista del Liverpool non fanno più notizia: oltre a non aver fatto rimpiangere Biglia, sembra non accusare la fatica degli impegni ravvicinati. Per Inzaghi è assolutamente indispensabile e lo dimostrano i tanti palloni recuperati nella ripresa. Ancora una volta emerge l'importanza dei gregari, come Radu e Parolo, sempre attenti e capaci di inventare giocate di gran classe, come il colpo di tacco del centrocampista azzurro. Inzaghi ha trovato il giusto equilibrio e riesce a far rendere tutti al massimo: adesso manca solo la ciliegina finale.