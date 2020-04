Campo neutro e porte chiuse: ecco il piano della Lega per riprendere la Serie A

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport le Lega Calcio studia la possibilità di far giocatre le squadre delle zone a rischio in stadi terzi e sicuri visto anche la disparità dei contagi regione per regione. Ovviamente tutte le gare dovranno eventualmente disputarsi a porte chiuse e non prima di metà maggio che sarebbe la data più ottimistica per riprendere la stagione e assegnare regolarmente il titolo 2020 oltre che i posti per le coppe europee e le retrocessioni.