Can che abbaia... non parte. Niente Juventus, per ora

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emre Can non andrà alla Juventus, perlomeno non a gennaio. Il tedesco ha sciolto le riserve e ha deciso di rimanere al Liverpool fino alla fine della stagione, soprattutto per giocarsi la Champions da protagonista. Il centrocampista ha già giocato nella massima competizione continentale, quindi è ineleggibile e impossibile da inserire nelle liste. L'accordo con la Juve c'è già ed è sul tavolo, ma finché non passa gennaio sarà ancora tutto in discusisone.

EFFETTO WITSEL - Perché l'unico problema potrebbe essere considerata l'incursione, da parte di una grande squadra, per il giocatore, magari pagando in maniera esagerata sia cartellino che stipendio. Witsel, un anno fa, era praticamente della Juventus, poi arrivò il Tianjin Quanjian di Cannavaro e beffò gli uomini di mercato bianconeri.

IL LIVERPOOL NON VENDE - Jurgen Klopp in realtà aveva già avvisato il centrocampista teutonico della sua incedibilità. Anche perché il Liverpool, con un fatturato esagerato, non ha l'interesse di cederlo per una cifra bassa e, in realtà, nemmeno alta. I proventi arriveranno dalla cessione di Coutinho al Barcellona.

TUTTO RIMANDATO - Per questo tutto verrà demandato alla prossima stagione, al primo luglio, quando Can sarà di un'altra società. Con tutta la probabilità la Juventus, capace di bruciare tutti sul tempo.