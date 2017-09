Can e Goretzka: Marotta studia una Juventus sempre più tedesca

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gli ottimi risultati dell'operazione Khedira ha convinto la Juve circa bontà e convenienza dei calciatori tedeschi di nuova generazione: Marotta ha perseguito questa strada anche nel mercato estivo che si è appena concluso, tesserando l'esperto Benedikt Howedes e potrebbe non fermarsi qui. Non è certo un mistero l'interesse per l'eclettico Emre Can del Liverpool, inseguito a lungo nel corso dell'estate, ma anche per Leon Goretzka, che lascerà senza dubbio lo Schalke 04 ma che il club non vorrebbe perdere a parametro zero.

GORETZKA - Il rinnovo con lo Schalke 04 sembra fuori questione: su di lui c'è da tempo il Bayern Monaco e strapparlo ai bavaresi non sarà affatto facile. La società tedesca però lavora proprio per evitare che il ragazzo parta a zero e in estate ha provato a proporlo, senza successo, a diversi top club europei. E qui potrebbe essere utile proprio l'ex capitano, Howedes, appena arrivato a Torino proprio dalle Schalke 04. Se il nazionale tedesco riuscirà a convincere l'ex compagno a scegliere i bianconeri, la Juve potrà abbracciare un talento cristallino del calcio europeo a costo decisamente moderato.

EMRE CAN - Ha rifiutato più di una offerta di rinnovo da parte di Klopp, tecnico del Liverpool, e l'iniziale ottimismo circa un suo imminente rinnovo contrattuale sta pian piano scemando. Ancor prima dell'assalto per Matuidi, sembrava proprio il tedesco l'obiettivo numero uno per il centrocampo di Allegri, quel giocatore in grado di aiutare la squadra nella fase difensiva coniugando anche una buona capacità di far partire l'azione da dietro.