Can e Mandzukic, casi non da Juventus. Sono sulla stessa barca?

La gestione di Emre Can e di Mario Mandzukic ha avuto un altro capitolo dello stesso libro. Perché oggi, in conferenza stampa, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri li ha trattati in modo diverso. Il primo difficilmente sarà titolare domani - pure se ai suoi esordi con il Liverpool fungeva spesso da terzino destro - però ha la porta socchiusa. Invece l'altro, in accordo con la società, non sarà a disposizione almeno fino a quando la finestra trasferimenti sarà aperta, anche se la possibilità Qatar è un pelo più lontana.

MANDZUKIC VIA A GENNAIO - Detto che è da valutare quanto sia vero il fatto che Mandzukic non voglia giocare perché c'è la possibilità di trasferirsi dopo in un altro campionato, la sua è una presenza scomoda, sia per ingaggio sia perché - almeno fino a inizio anno - sembrava indispensabile per Allegri e per la Juventus. Poi c'è stato un calo, fors'anche fisiologico per chi arrivava dall'estate con un Mondiale e non si è, di fatto, mai fermato del tutto. Se ci fosse l'apertura del Manchester United il problema non si porrebbe. E probabilmente non si porrà, perché sarà pur sempre un big (uno dei pochi) che si muove a gennaio.

CAN DA RECUPERARE? Anche quello del tedesco rimane un caso non da Juventus. Forse è sulla stessa barca del croato, con la lieve diversità della proposta dal Qatar, che non c'è. Quanto impiega Sarri i calciatori che non sono nei suoi favori? Storicamente poco. E per questo lo scenario potrebbe essere chiaro: il centrocampista chiederà la cessione a gennaio, con una discreta plusvalenza che potrebbe fare comodo alle casse della Juve.