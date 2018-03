Can-Juve, McDermott: "E' strano, perché vuole lasciare Liverpool?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terry McDermott, ex centrocampista inglese del Liverpool, ha sconsigliato al centrocampista tedesco Emre Can, in scadenza di contratto con i reds, di accasarsi alla Juventus: "Quella di Emre Can è una situazione strana per me - ha dichiarato al 'Liverpool Echo' -, non capisco perché Emre Can voglia lasciare il Liverpool".