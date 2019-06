Cancelo al passo d'addio dalla Juve dopo un anno. Lo aspetta Guardiola

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joao Cancelo è un nome richiesto da Josep Guardiola. Per il Manchester City. Meglio specificarlo, in periodo di tormentoni. Di chiacchiere, sogni, presunti incontri e via discorrendo. La certezza inglese riguarda invece un terzino, il portoghese, destinato a vestire la maglia dei Citizens. E' una richiesta dell'allenatore catalano che Txiki Begiristain e il compartimento scouting del club hanno deciso di approfondire, vidimare, chiudere. 50 milioni per la Juventus sono cifra importante e pesante, che permetterà ai bianconeri di andare sul suo erede e di regalare altri innesti importanti a Maurizio Sarri. Un giocatore, Cancelo, dalla grandissima fase offensiva e che nel gioco dei Citizens dovrebbe adattarsi al meglio. L'accordo, dicono fonti vicine al club inglese, sarebbe prossimo. Non arriverà uno scambio con Danilo, la Juve guarda altrove per il terzino destro del futuro. Intanto sorrideranno i conti bianconeri. E pure Guardiola.