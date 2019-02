Cancelo: "Alla Juventus si lavora sulla mentalità, ti dicono corri e lavora"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joao Cancelo ha parlato ai microfoni di A Bola del periodo trascorso fin qui alla Juventus. Ecco quanto ripreso da Tuttojuve.com: “Fino ad oggi questo è il gruppo di giocatori che mi ha colpito di più in termini di umiltà, in relazione al livello dei metodi di lavoro, tutti i giocatori sono molto professionali. Se mi chiedi se ci sono giocatori meno lavoratori, non posso dirlo. Perché è una questione di mentalità della Juventus. La Juventus è un club che impone mentalità per il lavoro. Dicono spesso: "Corri e lavora in silenzio!". È così”.

Su Ronaldo: “Cristiano è un esempio di motivazione per tutti i giovani giocatori, con tutto ciò che ha già vinto, sia individualmente che collettivamente, il calcio oggi è numeri e titoli. Le cose non accadono per caso. È un esempio di motivazione, si supera ogni giorno e penso che lo faccia al meglio. Ha 34 anni, ma sembra che abbia la mia età. Il suo spirito ti fa superare le difficoltà ogni giorno ed è una persona con umiltà ... passando più tempo con lui ora, mi rendo conto dell'umiltà che ha. E poi come giocatore è ciò che vedono tutti gli altri”.

Sul Benfica: ho avuto il gusto amaro di non poter giocare regolarmente nella squadra principale del Benfica [due sole gare], per poter giocare nello Stadium. Quando ho giocato per la Seleção con l'Italia ho sentito il caldo dello stadio e quando si gioca con amore per la maglia, ogni persona diventa più forte.