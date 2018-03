Cancelo-Inter, Kondogbia-Valencia. Per SD i riscatti sono una formalità

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella giornata di sabato a Siviglia, prima della sfida del Sanchez-Pizjuan, è stato deciso il futuro di Geoffrey Kondogbia. A raccontarlo è Superdeporte che svela una riunione andata in scena fra il fratello Evans, uno dei suoi agenti Daniel Perez, il ds del Valencia Mateu Alemany e il presidente Anil Murthy. Il club ha informato l'entourage del centrocampista dell'intenzione di esercitare la clausola da 25 milioni di euro valida fino al 31 maggio, resta solo da capire come e quando. L'Inter dal canto suo vorrebbe riscattare, per 35 milioni, Joao Cancelo e proprio per questo le due operazioni saranno probabilmente collegate e finiranno per spostare solo i 10 milioni di differenza dalle casse dell'Inter a quelle del Valencia. Il tutto, si legge, avverrà non prima della seconda metà di maggio.