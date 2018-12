Cancelo: "Inter molto importante per me. Giochiamo sempre per vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joao Cancelo, terzino della Juventus ed ex di giornata, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida contro l'Inter: "È stata una vittoria importante, contro una rivale diretta per lo Scudetto. L'Inter è stata una squadra molto importante per me, mi ha fatto crescere molto. Ora vesto la maglia della Juventus e penso solo ai bianconeri, anche se i nerazzurri mi sono rimasti nel cuore"

Sul primo posto in Champions: "Giochiamo sempre per vincere, abbiamo grandi ambizioni. Andremo in Svizzera per conquistare i tre punti".