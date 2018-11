Cancelo ritrova il Valencia: "Quando posso vedo sempre le loro gare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sfida da ex per Joao Cancelo, terzino portoghese della Juventus che domani ritroverà il Valencia: "Penso che sia una grande squadra e giocare partite come questa è sempre speciale. Per me lo è in particolare perché sono stato lì tre anni. Domani dovrò mettere da parte quel periodo perché adesso rappresento la Juve.

Quando posso vedo sempre le loro partite. Ma credo, come ho detto, che il Valencia sia una squadra di ottimi giocatori, ma anche ben organizzata. Nelle ultime partite sono riusciti a fare i punti".