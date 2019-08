© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tramite il proprio profilo Instagram, il terzino portoghese Joao Cancelo ha salutato la Juventus, dato che è da qualche ora un nuovo giocatore del Manchester City: "Nella vita cresciamo, viviamo e impariamo. Piangiamo e festeggiamo. E questo è tutto quello che ho vissuto con voi, sono stato in grado di giocare con i migliori calciatori e sono diventato un giocatore migliore e ho festeggiato dentro ogni taglio, ogni tiro, ogni assist e ogni obiettivo. Porterò sempre con me il rispetto che ho per tutti voi. È stato un piacere Vecchia Signora, grazie di tutto".