Cancelo: "Tutti vogliono essere come CR7, anche Chiellini e i senatori"

Joao Cancelo, terzino classe 1994 della Juventus e della nazionale portoghese, parla, intervenuto alla trasmissione lusitana "Gli Amici di Simao", curata dall'ex giocatore Simao Sabrosa, dell'impatto che Cristiano Ronaldo ha avuto sullo spogliatoio bianconero: "Tutti i giocatori della Juventus guardano Cristiano Ronaldo con ammirazione. Anche i più esperti, come Chiellini, vorrebbero essere come lui. Se è vero che in allenamento ha sorpreso tutti? È un giocatore incredibile, lavora tanto". Cancelo parla anche del Benfica, sua ex squadra: "Il Benfica? Ora sono in uno dei più grandi club d'Europa. Certo, i 60 mila tifosi del Da Luz mi mancano".