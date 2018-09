Cancelo, un Cuadrado alla rovescia. Sempre col marchio Allegri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre posizioni diverse in una sola gara. Un terzino destro, che ha iniziato il match come ala sinistra, e che ha dimostrato di potere e sapere giocare praticamente ovunque sulle corsie esterne. Joao Cancelo è stato tra i migliori ieri sera all'Allianz Stadium, in una gara che ha visto la Juventus addomesticare il Bologna in poco più di un quarto d'ora.

Prestazione sontuosa per TMW (voto 7), una gara che ha messo in mostra tutta la sua versatilità. Allegri per il turno infrasettimanale è tornato a sfoderare la difesa a tre e ha schierato il laterale portoghese esterno sinistro nel centrocampo a cinque. Con licenza di attaccare e di agire, di fatto, da ala aggiunta. Con l'ingresso di Bernardeschi, l'ex Inter è stato spostato sulla corsia opposta. Poi nel finale, quando Allegri ha gettato nella mischia anche Alex Sandro, un nuovo ruolo: centrale di destra nella difesa a tre.

Una versatilità che durante la stagione tornerà molto utile e che ricorda molto il cammino di un altro bianconero: Juan Cuadrado. Il colombiano ha fatto il percorso inverso, con Allegri che lo utilizza da ala ma, sempre più spesso e volentieri, anche da terzino. Così come Cancelo, che parte terzino destro ma può giocare anche più avanti. E su entrambe le corsie. In basso la grafica di Wyscout