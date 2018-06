Cancelo vota Juventus. Rifiutata la proposta del Wolverhampton

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo La Gazzetta dello Sport, adesso Joao Cancelo è in vantaggio su Matteo Darmian nei desideri della Juventus. E questo anche grazie alla volontà del portoghese, desideroso di proseguire in Serie A dopo l'esperienza all'Inter. Dunque niente Wolverhampton, il ricchissimo club appena salito in Premier diventato una (altrettanto ricca) enclave per Jorge Mendes, il superagente di Cancelo: a poco sono servite le telefonate sempre più insistenti dell’allenatore Nuno Espirito Santo, l’uomo che lo aveva voluto al Valencia. Altro valore aveva l’interesse del Manchester United, che si è raffreddato visto il colpo piazzato da Mourinho sulla stessa fascia: è arrivato Diogo Dalot, talentino classe 1999 ex Porto. Resta da capire se il Valencia abbasserà le pretese o se la Juve deciderà di accontentare il club spagnolo.