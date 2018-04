Cancelo vs Alex Sandro: sfida fra cavalli di razza. Il mercato sullo sfondo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Uno dei duelli più interessanti del big match fra Inter e Juventus è senza dubbio quello che andrà in scena fra Joao Cancelo e Alex Sandro. Corsa, tecnica, spinta offensiva e qualche carenza dal punto di vista difensivo, entrambi hanno questo e molto molto altro nel proprio bagaglio sportivo. Per questi motivi su quella fascia andranno in scena diversi duelli di spessore, utili per il risultato per la partita e per il diletto dei tifosi di San Siro. Il confronto diretto però ha anche interessanti risvolti di mercato: da una parte l'interista che ha sulle spalle un diritto di riscatto da 35 milioni. Non pochi, tanto che l'Inter proverà a rimodulare la formula e i termini di pagamento. Ma l'intenzione, tecnicamente parlando, è quella di trattenere il giocatore di proprietà del Valencia. Dall'altra il brasiliano della Juve: lo scorso anno il club ha eretto barricate pur di trattenerlo, nonostante le cifre in arrivo dalla Premier fossero invoglianti. In estate, però, il discorso potrebbe essere diverso e la Juve, sempre a fronte di offerte extralarge, potrebbe optare per la cessione in nome di bilancio ed eventuali investimenti sul mercato in entrata.