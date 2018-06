Cancelo vuole giocare ancora in Italia: Juve pronta ad accontentarlo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oltre agli obiettivi per il centrocampo, la Juventus continua a lavorare anche su alcuni rinforzi per la difesa, in particolare per le corsie laterali. La trattativa per Darmian è in stallo, così il club bianconero ha puntato Joao Cancelo, di ritorno in Spagna dopo un anno di prestito all'Inter. Marotta vuole sfruttare gli ottimi rapporti con la dirigenza del Valencia e la voglia del portoghese di continuare a giocare in Italia: si punta al prestito oneroso con diritto di riscatto obbligatorio. Lo riporta Tuttosport.