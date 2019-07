Candela: "Higuain e Dzeko? Nessuno è indispensabile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincent Candela, ex giocatore della Roma, è intervenuto sul caso Higuain-Dzeko ai microfoni di Gazzetta TV: "Higuain alla Roma? Solo se ha voglia. E lo stesso discorso vale per Dzeko, se vuole rimanere. Chi non è contento e non ha voglia non ci serve, nessuno è indispensabile. È importante che sia l'uno che l'altro abbiano deciso quello che devono fare".