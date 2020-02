vedi letture

Candreva: "All'intervallo del derby Conte ci disse di tirare fuori l'orgoglio. Che forte Eriksen!"

"Ci meritiamo di stare dove stiamo per il duro lavoro che stiamo facendo da questa estate. Vogliamo giocarcela in tutte le competizioni fino al termine della stagione. La filosofia, però, è solo una: affrontare al meglio una partita alla volta". Parole e pensieri di Antonio Candreva, esterno dell'Inter che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' a due giorni dalla sfida contro la Lazio, big match della 24esima giornata di Serie A. "Eriksen? E' a un livello alto, internazionale. Sa giocare a calcio, lo vede prima e in maniera differente. Si è presentato in queste settimane, ho visto il suo calcio di punizione in diretta e non pensavo finisse in porta perché era distante. Abbiamo preso un grandissimo giocatore".

Candreva è poi tornato sulle ultime prestazioni: "Il Napoli si è difeso bene, quando le squadre si abbassano in 11 dietro la linea della palla abbiamo trovato qualche difficoltà in stagione, ci sono meno spazi e meno soluzioni. Siamo comunque stati in partita nonostante lo sforzo altissimo di domenica nel derby. Contro il Milan la svolta c'è stata nella ripresa. All'intervallo il mister ci ha detto che non eravamo stati noi stessi e che dovevamo tirar fuori orgoglio".