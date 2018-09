Candreva: "Ci tenevo a restare. Mi è pesato non segnare, siamo forti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Candreva, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset di questo inizio di stagione e delle voci che lo volevano in procinto di trasferirsi al Monaco in estate: "Dovevo andare via ma non ho preso in considerazione l'offerta francese: ci tengo a rimanere a lungo, ho ancora tanto da dimostrare. Sono in una squadra fortissima, non c'è niente di meglio dell'Inter in giro. Voglio lasciare qualcosa di importante. Non nego che mi è pesato non aver segnato tutta la scorsa stagione ma penso e spero sia per me un punto di partenza, una gioia ritrovata. Ho dedicato quella rete alla mia compagna e al maschietto che stiamo aspettando, una stupenda novità. Sappiamo che siamo forti ma poi in campo nessuno ci regala niente. Dobbiamo affrontare ogni match nel migliore dei modi per tutti i novanta minuti".