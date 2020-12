Candreva come Totti e De Rossi? Ranieri lo esclude per dare la scossa

Antonio Candreva come Totti e De Rossi. Più in generale, come una lunga serie di scelte che raccontano la carriera e il modo di allenare di Claudio Ranieri. Il tecnico della Sampdoria ha infatti escluso dai convocati per la gara di domani contro il Verona l’esterno ex Inter. Non un calciatore qualsiasi, nella rosa blucerchiata, ma il tecnico testaccino ne ha parlato col giocatore: proprio per il valore che Candreva ha per la Sampdoria, era lecito aspettarsi qualcosa in più, anche in termini di leadership. E la scelta, spiegata così, si lega non soltanto a una valutazione tecnica su un ragazzo che a livello personale ha fatto bene (1 gol e 3 assist finora), ma a un leitmotiv nella storia di Ranieri. Con un obiettivo chiaro.

Dare la scossa. Anche attraverso esclusioni eccellenti. A Roma, Ranieri lo fece in un derby, una sorta di all-in perché nell’intervallo tolse dal campo due icone come Francesco Totti e Daniele De Rossi. Buon pro gli fece, considerato che i giallorossi superarono la Lazio 2-1. Anche a Genova, in fin dei conti, sono abituati a mosse di questo tipo. Nello scorso campionato, per esempio, Ranieri lasciò in panchina uno come Fabio Quagliarella per tutta la durata della gara contro la SPAL. “Un messaggio a tutta la squadra”, lo definì all’epoca.