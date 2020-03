Candreva: "Quanto mi manchi Inter. Ne usciremo tutti più forti"

Restare a casa, per quanto doveroso, non è facile per nessuno. E via Instagram anche Antonio Candreva si lascia andare a un po’ di nostalgia: “Quanto mi manchi Inter. La voglia di tornare a giocare è tanta. È ancora presto, c’è bisogno di tempo... Ne usciremo tutti più forti di prima, quando sarà il momento giusto e quando, tutti insieme, avremmo vinto questa battaglia”.