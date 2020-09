Candreva saluta l'Inter: "Ho dato tutto e ne sono orgoglioso. In bocca al lupo"

In attesa dell'ufficialità del suo passaggio alla Sampdoria, l'esterno Antonio Candreva ha voluto salutare l'Inter tramite i propri social: "Orgoglioso di aver dato tutto con la maglia nerazzurra. Grazie ai tifosi per tutto l'affetto ed il sostegno di questi anni... Ho cercato di ricambiarli in campo, sempre, fino all'ultima goccia di sudore. Vi abbraccio e in bocca al lupo".