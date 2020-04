Cannavaro a Balotelli: "Ti avrei voluto con me in Cina, ma hai chiesto troppi soldi..."

Durante la diretta Instagram di un paio di giorni fa, Fabio Cannavaro ha raccontato il suo tentativo di convincere Balotelli a fare una esperienza in Cina. "Sarebbe stato l'ideale per te, avresti giocato in una squadra al top in Asia senza gli occhi puntati addosso come in Europa. Avresti potuto tornare a divertirti". La risposta di Balotelli è divertita: "Io aspettavo te", quella di Cannavaro pronta. "Ma se hai chiesto tutti quei soldi...". Tante risate hanno chiuso l'argomento.