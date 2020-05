Cannavaro: "Gli attaccanti più forti che ho incontrato sono Ronaldo, Messi e CR7"

Fabio Cannavaro, intervenuto in diretta Instagram con il giornalista Pierluigi Pardo parla del ritorno alla normalità in Cina, non lesinando però qualche ricordo sul suo passato da calciatore: "Qui in Cina siamo quasi alla normalità, il campionato dovrebbe riprendere a fine giugno, praticamente stiamo facendo una vita normale. Hanno chiuso tutto, c’erano applicazioni che ti seguivano ovunque e la macchina organizzativa è stata perfetta. De Luca in Campania ha fatto un lavoro eccezionale, dimostrando che le eccellenze in tema di sanità non sono solo in Lombardia. Purtroppo al Sud, e soprattutto a Napoli, siamo visti come “diversi” ma è sbagliato, siamo un paese solo, unico, ma a volte qualcuno se lo dimentica.

I tre attaccanti più forti che abbia mai incontrato? Ronaldo, il brasiliano, Messi e Cristiano Ronaldo, ma faccio fatica fare queste classifiche perché in vent’anni li ho beccati tutti, ogni partita era un disastro".