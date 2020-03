Cannavaro: "Il calcio si è mosso in ritardo e adesso conta i contagiati"

Sulle pagine de Il Mattino troviamo una lunga intervista a Fabio Cannavaro, da poco rientrato in Cina (dove allena il Guangzhou): "L'unico modo per vincere questa guerra è restare a casa. Punto e basta. Mi pare che questa cosa sia chiara a tutti adesso perché non ci sono altri modi per evitare che le nostre strutture ospedaliere possano andare in tilt per gli eccessivi arrivi di malati gravi. Sappiamo quali sono le condizioni dei nostri ospedali, chi continua a ragionare come se il problema non lo toccasse deve andare in un manicomio.

Il calcio si è mosso in ritardo?

"Ma certo e infatti adesso conta i contagiati. Quanti ne sono? Aumenteranno perché nessuno ha compreso la gravità della situazione. Assurdo. Capisco il business perché non sarà facile per tanti presidenti a fine anno far tornare i conti, ma qui siamo davanti a una emergenza sanitaria senza precedenti. Magari un mese fa non era chiaro a tutti, ma da un paio di settimane non si può più nascondere. Ora dopo l'Italia si fermano Germania, Spagna, Francia. Ma prima, dovevano farlo prima. E anche le coppe europee si sono trascinate per troppi giorni senza che ci fosse uno che prendesse la decisione più logica: non si gioca. Perché non si può giocare con una pandemia".