Cannavaro: "Le parole di Papa Wojtyla la chiave del nostro successo ai Mondiali 2006"

vedi letture

Fabio Cannavaro, intervenuto in diretta Instagram con il giornalista Pierluigi Pardo, parla della sua carriera e in particolare dell'indimenticabile Mondiale del 2006: "M’incazzo quando dicono che abbiamo vinto il Mondiale per calciopoli. In Germania smettemmo di parlare di quelle cose da subito, abbiamo vinto perché eravamo fortissimi, con un allenatore incredibile. Ci è mancato solo Vieri che purtroppo s’infortunò. Forse più forte di noi c’era solo la Francia. La festa al Circo Massimo è stata qualcosa di fantastico ma il ricordo più strano sono le parole che mi disse Mauro Vladovich (segretario della FIGC) prima di toccare la coppa: “Alzala con stile”. Mauro, e questa cosa non l'ho mai detta a nessuno, mi diede una lettera prima del mondiale scrivendomi le parole di Papa Wojtyla, che poi mi sono tatuato: “Mi raccomando, non abbiate paura di avere coraggio”. E' stata la chiave del nostro successo. Oggi Mancini sta facendo un lavoro straordinario e i risultati si vedono. Roberto ha dato credibilità, voglia di vincere e di divertirsi".