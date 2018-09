Juve sempre favorita per lo scudetto. Lo assicura Fabio Cannavaro, oggi tecnico del Guangzhou Evergrande, intervistato da Il Mattino: "Non ha preso solo Cristiano, uno dei più forti al mondo, ma anche Cancelo, Emre e in più non mi pare che chi sta dietro si sia rafforzato nelle infrastrutture o in altro. Non è solo la squadra più forte, è anche il club più forte".

Il Napoli?

"Carletto è l'allenatore ideale a prendere in mano questa patata bollente che è il dopo-Sarri. Non c'è nessuno al mondo che più di lui può aiutare a mettere da parte il passato e a tuffarsi con convinzione sul presente. Perché in pochi hanno vinto come lui e perché in pochi capiscono i proprio calciatori come Carletto".

Voleva portare via Hamsik?

"Mai, neppure pensato".

E Mertens?

"Falso anche quello. Io i giocatori del Napoli non li prenderei per principio".