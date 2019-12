© foto di Federico De Luca

Lunga intervista a Fabio Cannavaro sulle colonne odierne de Il Mattino. L'ex difensore napoletano, oggi allenatore, ha commentato tra i tanti temi toccati anche il burrascoso periodo in casa azzurra: "È un momento delicato, purtroppo si sono create situazioni difficili, sembra una catena di errori senza fine a cui prima o poi qualcuno deve mettere la parola fine. Secondo me il primo deve essere il presidente a fare marcia indietro. Deve prevalere il buon senso. Nell'interesse del Napoli".

Cannavaro si è detto colpite dal possibile addio di mister Carlo Ancelotti, consapevole però che nel mondo del calcio il primo a pagare quando le cose non vanno bene è sempre il tecnico, ma anche che cambiare allenatore non è sempre la cosa migliore da fare.

Chiosa poi sul suo amico Gattuso, già pronto a sostituire il suo allievo: "Conosco come lavora, lo apprezzo molto. Al Milan ha fatto un lavoro straordinario e si vedeva la sua mano anche se poi lì non lo hanno apprezzato. È un uomo che si dà le colpe da solo, protegge a suo modo i calciatori anche prendendosi responsabilità non sue. A me è piaciuto come ha fatto giocare il Milan".