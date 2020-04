Cannavaro svela il retroscena al Papu Gomez: "Ti volevo portare in Cina"

Fabio Cannavaro avrebbe voluto portare Alejando Gomez in Cina. Il Pallone d'Oro 2006, oggi allenatore del Guangzhou Evergrande, ha svelato il retroscena di mercato, in diretta Instagram, direttamente al Papu: "Ti volevo portare in Cina. Però alla fine devi essere contento, lavori in una società seria, che ti permette di giocare a certi livelli".