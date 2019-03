Cannella: "Crescita del Napoli dipende dai discorsi tra Ancelotti e ADL"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Giuseppe Cannella, operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di Montecarlo Sport commentando le ultime vicende legate al Napoli di Carlo Ancelotti.

De Laurentiis ha parlato di bocciati per la prossima stagione. A chi faceva riferimento? "Chiaramente - ha detto durante la trasmissione A Tutto Napoli - saranno discorsi legati al tecnico azzurro, il Napoli è ancora in corsa per l'Europa League. Dopo dieci mesi della gestione Ancelotti, la linea è chiara. Il mister avrà espresso le sue positività e le sue perplessità, il Napoli ha un ottimo staff nella ricerca di calciatori di prospettiva ma già pronti per l'uso".

Si parla anche di Isco del Real Madrid, è fantamercato? "Il punto è questo: se Ancelotti ha convinto De Laurentiis ad alzare l'asticella, questo significa aumentare anche il monte ingaggi e avere obiettivi diversi. In questo caso, Isco e i calciatori come lui diventano obiettivi del Napoli".

Servono calciatori affermati ad altissimi livelli per fare un altro salto di qualità. "Esattamente, il Napoli è cresciuto con i vari Milik, Zielinski, Allan, Insigne. E' chiaro che se vuoi lottare con la Juventus, a questi ragazzi devi affiancare altri elementi di pari livello. Altrimenti diventa anche difficile trattenere i leader di questo gruppo. A oggi Koulibaly è ambito dai top club, inglesi su tutti. Se vuoi fare un discorso di mantenimento e di miglioramento, servono elementi di grande livello. Il modo di migliorare il Napoli risiede nei discorsi tra Ancelotti e De Laurentiis".

Chiesa e Veretout possono essere nel mirino per il futuro? "Il secondo è una bella scoperta dell'ultimo anno e mezzo a Firenze, Chiesa è in ascesa e la Fiorentina chiede ovviamente tanto per cederlo. Non credo che al momento siano calciatori nel mirino del Napoli. Ma tutto dipende dagli azzurri, dalle intenzioni di crescita. Per ora mi sembra difficile, Chiesa piace a tanti club. Juventus su tutti. I bianconeri hanno dimostrato di poter intervenire sul mercato e beffare anche la concorrenza quando ci sono talenti in giro".