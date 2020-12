Cantiere aperto per la difesa del Milan: Simakan e Kabak, la sfida resta aperta

Il Milan è al lavoro per il rinforzo in difesa. In uscita restano Ruben Duarte e Mateo Musacchio, in attesa di proposte giuste prima di partire. Dietro i nomi caldi restano due: il primo è Mohamed Simakan dello Strasburgo, per il quale la trattativa coi francesi procede spedita. La richiesta può scendere a 18 ma è una cifra importante per un giovane talento come il transalpino. Dall'altra parte la dirigenza continua a non perdere di vista anche Ozan Kabak: con lo Schalke 04 in crisi di risultati, il prezzo del centrale turco potrebbe scendere e abbassarsi anche la richiesta da parte del club di Gelsenkirchen.