Canuti: "Inter, mi aspetto un gran Nainggolan nel derby"

La grande attesa per il derby sta per terminare. Domenica sera quasi ottantamila spettatori saranno a San Siro per Inter-Milan. "Ma a questo punto del campionato non sarà decisivo. E anche se una squadra dovesse uscire sconfitta, il campionato è ancora lungo", dice Nazzareno Canuti, ex calciatore nerazzurro e rossonero, in un'intervista al sito TimGate. "Si affronteranno due squadre che stanno attraversando un buon periodo di forma: l'Inter si è ripresa dopo una brutta partenza mentre il Milan con Higuain ha ritrovato coraggio, forza e consapevolezza dei propri mezzi. Se giocano bene entrambe le squadre credo che vincerà l'Inter perché ha più giocatori decisivi. Nainggolan ad esempio è ancora al 70% però sta crescendo. E da lui mi aspetto una gran gara. Nel Milan invece saranno da tener d'occhio Higuain e Suso. Loro possono cambiare la partita".

Tra Icardi e Higuain sceglie l'interista?

"Sì, ma solo per l'età. Se mi dicono che c'è bisogno di un grande attaccante e non so ancora come giochi la squadra prendo Higuain. Se ho invece una formazione che va a mille prendo Icardi che se viene rifornito in area fa tanti gol. Higuain invece fa reparto da solo e sa fare anche gol".

E tra Spalletti e Gattuso?

"Spalletti ha più esperienza ed è un insegnante di calcio. Gattuso sta imparando per diventarlo".