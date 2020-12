Caos Atalanta: il Papu Gomez fuori contro la Fiorentina a causa della rottura con Gasp

La situazione in casa Atalanta si fa sempre più calda. Dopo le voci di uno scontro tra Gasperini ed una parte della squadra, oggi l'esclusione di Alejandro Gomez dai titolari porta con sé degli strascichi. Come riporta Sky Sport infatti ci sarebbe stata una rottura molto forte tra il capitano nerazzurro e Gasperini. La tregua stipulata per la Champions è finita, e l'esclusione di oggi è figlia anche di una crisi che potrebbe portare alla cessione a gennaio. Anche se non si sa ancora dove.