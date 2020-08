Caos Barcellona, Bartomeu in prima fila per convincere Koeman. Ma il ct olandese non è certo

Sport fa il punto sul futuro della panchina del Barcellona e racconta i dubbi di Ronald Koeman. E' direttamente Josep Bartomeu, presidente del club, a gestire le negoziazioni per il futuro allenatore ma Koeman è chiaro. Non andrà in Catalogna se non ci sarà un accordo con la Federazione olandese e se il Barça non offrirà un progetto di tre anni. Bartomeu ha già chiamato Koeman chiedendogli disponibilità: ha una clausola per liberarsi dall'Olanda in caso di chiamata dal Barça ma resta da capire quale sia adesso la volontà dell'allenatore.