Caos Barcellona, il club deve guadagnarsi la fiducia di Messi. Saltano tutti: elezioni a breve?

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto su quello che è il caos in casa Barcellona. Ci sarà una rivoluzione, anche per far sì che il nuovo club si guadagni la fiducia di Lionel Messi. Via Quique Setien e il ds Eric Abidal, gli otto gol incassati col Bayern Monaco potrebbero portare alla decisione di anticipare le elezioni presidenziali fissate inizialmente per la prossima primavera. Sarà deciso oggi, nella riunione straordinaria della giunta direttiva.