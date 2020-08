Caos Barcellona sui giornali spagnoli: esonerato Setien, c'è Koeman. Tutti i dubbi di Messi

Il Mundo Deportivo in prima pagina spiega che Ronald Koeman e il Barcellona adesso sono più vicini. L'olandese sarebbe addirittura ai dettagli per il contratto coi catalani: la firma sarebbe su un accordo di due anni, il secondo condizionato dalla nuova giunta direttiva. Oggi, intanto, riunione per fissare la data delle elezioni e per ufficializzare l'esonero di Setien. Sport si concentra sull'uomo del nuovo ciclo, Neymar, ma in taglio alto c'è spazio per la panchina: addio a Setien, Koeman e Pochettino i principali candidati. Per L'Esportiu, quotidiano in catalano, è l'eroe di Wembley, Koeman, "El Candidat", nome anche nel taglio basso di Superdeporte, giornale valenciano, che però parla anche dei dubbi di Messi sul suo futuro. Infine As e Marca: il primo parla di Koeman e... di una purga pronta in rosa, mentre il secondo titola su Koeman in pole e sui dubbi di Messi sul futuro.