Caos Conte, frattura impossibile da ricucire: per il Corriere sarà risoluzione dopo l'Europa

Antonio Conte "spacca l'Inter". E' il titolo d'apertura delle pagine sportive de Il Corriere della Sera sullo sfogo dell'allenatore salentino. Un divorzio consensuale è raro ma per club e tecnico potrebbe essere una necessità non più rinviabile. La frattura è profonda e difficile, se non impossibile, da risolvere. Si andrà avanti per l'Europa League poi probabilmente le strade si divideranno, spiega il giornale: Inter e Conte cercheranno di raggiungere un gentlemen agreement.