Caos Conte, La Stampa: "Avanti solo a patto che il club faccia come dica lui"

La Stampa oggi in edicola fa il punto sullo sfogo di Antonio Conte e spiega che è compito dell'esperto pompiere Giuseppe Marotta spegnere il caso relativo all'esplosione del tecnico. L'annata, però, è stata da zero titoli in bacheca e l'Europa League è l'ultima chance per un trofeo. In caso di flop è automatica la candidatura di Massimiliano Allegri. Più l'Inter si avvicinerà al successo, più potrebbe ricomporsi la situazione. A patto, però, che poi il club faccia come dica lui.