Caos Conte, Repubblica: "Da settimane sente giocatori e dirigenti Juve per futuro Sarri"

I colleghi di Repubblica spiegano che Antonio Conte, che da settimane cita la Juventus come modello al quale l'Inter dovrebbe puntare, "da settimane sente dirigenti, giocatori ed ex giocatori della Juventus. 'Ma Sarri lo cacciano?', la domanda ricorrente". E già un anno fa c'erano stati i contatti: ok di Nedved e Paratici, non della proprietà. Che non ha sciolto il veto sul suo nome.