Caos Conte, l'Inter prende sul serio la minaccia d'addio ma vuole che finisca la stagione

Repubblica oggi in edicola fa il punto sul caos relativo ad Antonio Conte e spiega che prima della fine del mese potrebbe non essere più l’allenatore dell’Inter. L’Europa League è l’ultimo passo che faranno insieme, poi sarà lui a decidere. La proprietà cinese, che non ha digerito le pesanti dichiarazioni, ha preso sul serio la sua minaccia di andarsene, ma chiede che in ogni caso l’ex juventino finisca la stagione.