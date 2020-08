Caos Conte, ossessione Juventus: per la Gazzetta è "sempre nei pensieri del tecnico"

Retroscena sugli attacchi di Antonio Conte all'Inter, spiegati da La Gazzetta dello Sport. La Juventus per il tecnico è un riferimento fisso, un passato mai definitivamente chiuso. Per Conte, scrive il giornale, "la Juve è l'eccellenza tanto da sembrare a volte ossessionato dal club che lo ha reso grande". L'interrogativo allora è lecito e sembra che gli inviti a prender spunto dalla Juve non siano buttati a caso ma il modo per riprendere il filo del discorso. E chissà che le difficoltà di Sarri non siano un indizio...