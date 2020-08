Caos Conte, parla l'avvocato Grassani: "Rischia il licenziamento per giusta causa"

"Antonio Conte dopo le dichiarazioni di sabato sera rischia il licenziamento per giusta causa". A dirlo, ai taccuini di 'Italpress', è stato l'avvocato esperto di diritto sportivo Mattia Grassani, che è tornato sul durissimo sfogo di Conte dopo la vittoria contro l'Atalanta. "Siamo in presenza di critiche durissime e trasversali che scuotono nel profondo e colpiscono al cuore la società nerazzurra - ha detto Grassani -. A prescindere dal merito delle stesse parole, ovvero a prescindere dal fatto che sia tutto vero o tutto falso, a mio avviso sussistono i presupposti affinché la proprietà si tuteli sotto il profilo legale trattandosi di affermazioni rese pubblicamente, reiteratamente, che sconfinano in ambiti che non sono nemmeno di competenza dell’allenatore”.