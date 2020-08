Caos Conte, Zazzaroni: "Ha ragione: un club forte non si piega a 90, non si fa criticare così"

vedi letture

Editoriale di Ivan Zazzaroni sulle colonne de Il Corriere dello Sport dopo le parole di Antonio Conte. "Ha ragione Conte. La società è debole. Se non ci fossero di mezzo l'Europa League e una società debole, le conclusioni sarebbero da trarre oggi. Perché stavolta Conte si è superato: una società forte non si piega a 90 gradi davanti a un suo dirigente. Una società forte non si fa criticare pubblicamente per il mercato, la mancanza di peso in Lega, non permette inoltre al tecnico cresciuto nella "nemica" di indicare la Juventus come modello a cui ispirarsi".