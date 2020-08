Caos in casa Barcellona: oggi l'addio a Setien ma perde quota l'ipotesi Pochettino

In corso la giunta direttiva straordinaria convocata da Josep Maria Bartomeu, numero uno del Barcellona, nella pancia dell'Estadi: rivoluzione in vista per la formazione catalana, salterà il posto del tecnico Quique Setien. Il nome per l'eredità sembra quello di Ronald Koeman, l'allenatore della seconda squadra, Garcia Pimienta, è l'alternativa. Secondo Cadena Cope, perde quota l'opzione Mauricio Pochettino. Il passato all'Espanyol e le dichiarazioni in passato sul Barça sono rimaste nella mente di direttivo e tifosi.