Caos in società, sms di Calaiò e mercato difficile: il Parma è quasi salvo

Di chi sono i meriti se il Parma è praticamente salvo a undici giornate dal termine? È una domanda difficile e occorre andare indietro nel tempo. Perché i gialloblù hanno vissuto un'estate molto complicata, partendo sin dal giorno della promozione. I messaggi di Fabio Ceravolo e di Emanuele Calaiò ad alcuni loro ex compagni a Spezia sembravano sospetti, tanto che la Giustizia Sportiva metteva in dubbio la A conquistata sul campo. Poi, a fine luglio, il primo giudizio: 5 punti di penalizzazione e multa, salvo poi venire annullata a inizio agosto e 20 mila euro di multa. Un inizio turbolento, perché fino al 9 - il mercato chiudeva il 18 - era difficile anche ipotizzare una ossatura di squadra.

Così in dieci giorni Faggiano è riuscito a impostare una squadra operaia, con un paio di giocatori fuori dalla categoria della salvezza. Inglese era una sicurezza, Gervinho un po' meno dopo il passaggio in Cina e i problemi al ginocchio. Poi Grassi, fermo per infortunio ora, ma anche Biabiany, Bastoni e Dimarco, tutte scommesse poi vinte. Insomma, il miracolo Parma è iniziato davvero con molta difficoltà. Anche perché, per un periodo, a rischio c'era pure la continuità aziendale, con Jiang Lizhang che, come sostiene Nuovo Inizio (proprietari attuali del club), non aveva rispettato alcuni paletti. Insomma, sembrava un disastro annunciato, invece D'Aversa ha creato un giocattolo ben consapevole dei propri limiti, con un modo di difendersi e ripartire che dà buoni risultati: +15 dal Bologna sembrano abbastanza per dichiararsi quasi salvi.