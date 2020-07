Caos infortuni e caso nutrizionista. Lazio, tensioni interne fra medici e preparatori

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle divisioni interne di casa Lazio riguardanti lo staff medico. La sensazione generale, spiega il quotidiano, è che sia stata sbagliata la preparazione (a differenza di quella estiva). La divisione interna riguarda medici e preparatori e si riferisce alla gestione degli infortunati: da Fromello trapela come certi recuperi siano stati affrettati. Un esempio è quello di Luiz Felipe, che non sarebbe dovuto entrare a Lecce, così come Marusic che ha pagato l'ingresso contro la Fiorentina.

Sul banco degli imputati è finita anche l'alimentazione: la società, dal 23 giugno, spinta dai senatori della squadra ha comunicato l'accordo con un nuovo nutrizionista. I medici della Lazio, si legge, hanno espresso diversi dubbi sui nuovi metodi anche se non è chiaro se il cambio di alimentazione abbia realmente inciso sui risultati.